Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın test sonucu pozitif çıktı
Geçtiğimiz hafta corona virüs şüphesi ile tedaviye alınan Prof. Dr. oğuz Özyaral'ın test sonucu çıktı.
04 Nisan 2020, Cumartesi 10:42 Son Güncelleme:
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Corona virüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan Prof. Dr. Oğuz Özyaral'ın testi pozitif çıktı.
Özyaral'ın Twitter hesabından şu ses kaydı paylaşıldı:
"Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr. Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz."
https://twitter.com/oguzozyaral/status/1246306182853263362