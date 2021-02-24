Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk Meteoroloji Danışmanı oldu

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı olarak ekranda yer alacak olan Şen, "CNN Türk haber televizyonculuğunda çok önemli bir marka. Artık ben de CNN Türk ailesinin bir parçasıyım. 40 yıllık birikimim ve yaptığım çalışmalarla hava, su, iklimle ilgili doğru bilgileri CNN Türk yayınlarıyla geniş kitlelere duyurabilecek olmaktan çok mutluyum. Havayla ilgili son gelişmeler için herkes CNN Türk ekranlarında olsun. İlk bilen siz olun" dedi.





x







