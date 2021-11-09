Türkiye Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı

Türkiye

Prof. Dr. Orhan Şen'den hava kirliliği uyarısı

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Sis ve soğuk hava ile ısınma ve ulaşımdan kaynaklı hava kirliliği başladı' ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Şen hava kirliliği açısından tehlikeli olan bölgeleri tek tek açıkladı.

09 Kasım 2021, Salı 11:25 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Şen yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sis ve soğuk hava ile ısınma ve ulaşımdan kaynaklı Hava Kirliliği başladı. Bugün İstanbul'un Ümraniye, Esenyurt, Alibeyköy, Sultangazi, Bağcılar, Mecidiyeköy ve Kartal'da hava kalitesi hassas durumda. Akhisar, Torbalı, Denizli, Ankara Siteler ve Çankaya (ulaşım), Iğdır'da sağlıksız durumda.


HAVA DURUMU UYARISI

Bugün akşam Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyı ve iç kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyısı ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu Trabzon'un batısı ile Giresun Samsun, Ordu da kuvvetli yağış. Sabah ve akşam kuzey ve iç kesimlerde sise devam. Batı Karadeniz ve Ege de rüzgar kuvvetli.

Sıcaklıklar bu akşamdan itibaren kuzeyde 4-5 C iç doğu bölgelerde 7-8 C düşecek bu düşüş 2 gün sürecek Cuma günü yağışla birlikte soğuk hava terk ederek geçtiğimiz hafta gibi olmasa da sıcaklıklar 3-4 C yükselecek. Gene güney bölgelerde yağış yok.


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