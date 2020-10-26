Türkiye Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 65 yaş üstü Salı'ya kadar dışarı çıkmasın

Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 65 yaş üstü Salı'ya kadar dışarı çıkmasın

Türkiye

Prof. Dr. Orhan Şen'den uyarı: 65 yaş üstü Salı'ya kadar dışarı çıkmasın

Prof. Dr. Orhan Şen, sisli havanın Salı gününe kadar süreceğini belirterek "65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi.

26 Ekim 2020, Pazartesi 14:39 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Orhan Şen, Hürriyet muhabiri Musa Kesler’e yaptığı son dakika açıklamasında sisli havanın Salı gününe kadar süreceğini belirterek vatandaşlara çok önemli bir uyarıda bulundu.

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İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Orhan Şen sisli havalara karşı vatandaşları uyardı. Sisli havaların görüş mesafesini düşürüp hava ve kara trafiğini tehlikeye düşürdüğü gibi salgının bulaşma hızını da artırabileceğini söyledi.

Şen, sis içerisindeki su zerreciklerine bulaşan virüs partiküllerinin soluma yoluyla insanlara hastalık bulaştırabileceğine dikkat çekti. ‘Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız sisli havalarda çok mecbur kalmadıkları sürece dışarıya çıkmasınlar” dedi. Şen, sisli havanın Salı gününe kadar devam edeceğini, daha sonra da yağışların başlayacağını söyledi.

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