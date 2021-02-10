Türkiye Prof. Dr. Özlü: Corona virüs hastaları iyileşse bile belirtiler aylarca sürüyor

Prof. Dr. Özlü: Corona virüs hastaları iyileşse bile belirtiler aylarca sürüyor

Türkiye

Prof. Dr. Özlü: Corona virüs hastaları iyileşse bile belirtiler aylarca sürüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüse yakalanan kişilerin aylar boyunca hastalığın belirtilerini taşımaya devam ettiğini açıkladı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 09:33 Son Güncelleme:
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüs tedavisi gördükten sonra iyileşen hastaların birkaç ay sonra bile aynı hastalığın belirtilerine maruz kaldığını, halsizlik, öksürük, göğüs, sırt ağrısı ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi. Hastalığı geçirmiş olanlar üzerinde takiplerinin devam ettiğini belirten Prof. Dr. Özlü, "Bizim şu anda göğüs hastalıkları olarak poliklinik yükümüzün neredeyse yarıya yakınını Covid geçirip atlatmış insanlar oluşturuyor. Gerçekten bu hastalar aslında Covid-19u atlatmışlar, tedavi olmuşlar ve iyileşmişler. Ama halen daha semptomları devam ediyor. Kimisinde öksürük var, kimisinde nefes darlığı, kimisinde halsizlik, çabuk yorulma gibi şikâyetler olabiliyor. Özellikle hareket esnasında yürüme sırasında tıkanıyorlar. Bunlar bazen aylarca sürebiliyor. Baktığımız zaman akciğer grafiklerinde kalıcı bazı değişliklerin oluşmaya başladığını görüyoruz ya da oluşan bazı değişikliklerin tamamen düzelmediğini görüyoruz. Bazılarının da yaptırdığımız kan testlerinde kanında hala Covid-19 ile ilişkili intihabı reaksiyonu gösteren pozitif bulgular olabiliyor. Onun için bunları süreci atlattığına emin olana kadar takip ediyoruz" diye konuştu.

'Zatürrelere benzemiyor'

Hastalarda ister istemez kaygı, endişe gibi sorunların olduğunu kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Kolay bir hastalık değil. Daha önce bildiğimiz zatürrelere benzemiyor. Hastalık alışık olduğumuz seyirde devam etmiyor. Hastalar atlatıyor ama bazen 6 aya kadar varan sürelerde hastalığın belirtilerini de taşımaya devam ediyorlar. Hatta endişeleniyorlar acaba hiç iyi olmayacak mıyım diye. Ama genel itibari ile ilerleyen zaman içerisinde iyileşme oluyor. Bazı hastalarda kalıcı olacak mı bunu zaman gösterecek bu yönde de çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

DHA


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