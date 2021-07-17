İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yabancı uyruklu M.K.’nin yüklü miktarda uyuşturucuyu İstanbul genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Fatih ve Bakırköy’deki birçok adrese baskın düzenlendi. M.K.’nin sıvı hale getirdiği metamfetamini şişeleyerek buzdolabının derin dondurucu bölümünde gizlediği ortaya çıktı.

Baskın esnasında jandarma ekiplerini karşısında görünce panikleyen M.K., bir miktar sıvı uyuşturucuyu klozete döktü. Şüphelinin belirlenen adreslerinde evin değişik yerlerine gizlenmiş vaziyette uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ÖLÜME HIZLI GÖTÜRÜYOR

Son zamanlarda ele geçirilen uyuşturucular arasında metamfetamin oranı artarken, bu uyuşturucu, en hızlı ölüme götüren narkotik madde olarak biliniyor. Kullanıcılar ve satıcılar arasında Hitler eroini, kristal, ateş buz ve met diye adlandırılan metamfetaminin kuvvetli bağımlılık yapıcı etkisi var. Narkotik uzmanlarının verdiği bilgilere göre, uyuşturucu kaçakçılarının metamfetamine yönelmesindeki en önemli etmen renksiz ve kokusuz olması. Ayrıca sıvılaştırılabilen metamfetamin, kurutulduğunda yine eski kristalize halini alıyor. Bu da uyuşturucu kaçakçılarına daha kolay ve risksiz taşıma olasılığı sunuyor. Ayrıca eroine göre üretmesi kolay ve maliyeti düşük.

DERİLERİNİ TIRNAKLIYORLAR

Narkotik uzmanları metamfetamin kullanan birine yarı ölü gözüyle bakıyor çünkü yan etkileri arasında hızla zayıflama, diş düşmesi, zihin bulanıklığı ve kalp krizi de var. Metamfetamin kullanan bir kişi derin halüsinasyonlar görüyor. Birçoğu derilerinin altında böcek dolaştığı hissine kapılıyor. Uzmanlara göre bu his nedeniyle tırnaklarıyla derilerini parçalayanların sayısı oldukça fazla.

AYLAR ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

ÜSKÜDAR Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sevil Atasoy geçen şubatta “Bağımlı Değilim Özgürüm” seminerinde şunları anlatmıştı:

“Türkiye’de amfetamin ve metamfetamin yakalamaları bir hayli yüksek. Bu bize yavaş yavaş neyle mücadele etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani ülkemizde kokainden çok daha fazla miktarda metamfetamin tehlikesi var. Şu sıralar neredeyse 15 tona yakın amfetamin yakalandığını, metamfetaminin ise şu sıralar bununda üzerinde olduğunu görmekteyiz.” (Hürriyet)