Türkiye Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Türkiye

Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye'de de üretim alanı açmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

26 Aralık 2020, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde açıklanan resmi rakamlara göre 80 milyondan fazla kişiyi etkileyen 1 milyon 750 binden fazla kişinin ise hayatını kaybetmesine neden olan COVID-19 salgını tüm hızıyla sürüyor.

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Geliştirdiği aşıyla dünyanın umudu oldu. Prof. Dr. Şahin Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'e konuştu.

Prof. Dr. Şahin'in canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye'nin ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4,5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz. Çok mutluyuz aşımızı Türkiye'de göndermekten dolayı sevinçliyiz.
Üretimleri Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımız Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var. Ama 2021 yılı içerisinde olur mu bilemiyorum. Türkiye'ye aşılar Avrupa'dan gelecek. Virüslerin mutasyona uğraması çok normal. İngiltere'deki mutasyon henüz aşımız üzerinde test edilmedi 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız.
Bu kış tüm insanlık için çok zor olacak. Özellikle yaşlılarımız ve sağlık çalışanlarının aşıyı alması gerekiyor. Farklı şirketlerin ürettiği aşılarda var. Önümüzdeki yılın yaz aylarının sonunda büyük ölçüde aşılama tamamlanırsa 2021'in sonunda yavaş yavaş normal bir yaz ve kış yaşayacağız.


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