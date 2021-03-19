Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geliştirdikleri aşı için Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Almanya'da liyakat nişanını almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Schloss Bellevue)'na geldi.
19 Mart 2021, Cuma 14:09 Son Güncelleme:
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Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları, kanser araştırmacıları, BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.
Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vereceği madalyalar Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.
Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Türeci-Şahin çiftinin onurlandırdı törende Başbakan Dr. Angela Merkel de hazır bulundu.
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