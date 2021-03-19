Koronavirüse karşı ilk aşıyı geliştiren bilim insanları, kanser araştırmacıları, BioNTech şirketinin kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Prof. Uğur Şahin’e Almanya’nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi.

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Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in vereceği madalyalar Bellevue Sarayı’nda düzenlenen bir törenle takdim edildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Türeci-Şahin çiftinin onurlandırdı törende Başbakan Dr. Angela Merkel de hazır bulundu.