Yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere'de yeni tip corona virüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasına ilişkin geçmiş mutasyonları hep takip ettiklerini ve bu konuda bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri "BNT162b2" aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde onay almasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bu bizim için çok mühim bir olay. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) diğer ülkeler için bir örnek model. 27 ülkeye yollayacağız. Orada başlayacaklar aşılara. Tabii şimdi elimizde yeterince aşı dozu yok. Her devlete birkaç yüz bin aşı dozu gidecek. Ondan sonra ocak ve şubatta belki 10-15 milyon doza kadar yükseltme imkanımız var bu aşıları." dedi.

"BNT162b2" aşısının mutasyonlara etkisi konusunda problem görmediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Bu ilk mutasyona uğrayan bir virüs değil. Bundan önce de değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları, hepsini kontrol ettik ve bir sakınca, bir problem görmüyoruz. Yeni mutasyonları kontrol için iki hafta gerekiyor. Biz çok korkmuyoruz. Kontrol etmemiz lazım ama aşımız bunda etkili olmayacak diye bir konu yok."

İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs üzerinde henüz yeterli çalışma olmadığına işaret eden Şahin, "Şimdi bu virüs üzerine çalışmalar yok. Bugüne kadar bildiğimiz yeni çıktığı. Bazı insanlar diyor ki daha çabuk insandan insana bulaşıyor. Bilmiyoruz çünkü bilim dosyasında çıkmadı, makale olarak okumadık daha. Biz genetik mutasyonları laboratuvarlarımıza getirdik. Onun üzerine çalışmaya başlayacağız. Bu virüsün genetik kodunun yüzde biri mutasyona uğramış, yüzde 99'u uğramamış. Bizim aşımız çok değişik pozisyonlar aldığı için biz inanıyoruz ki yüzde biri değişmişse dahi yüzde 99'u konsolide edebilecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye için yeterli doz depoladık"

Türkiye ile aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Şahin, kısa süre içerisinde sözleşme imzalamanın mümkün olacağını düşündüğünü belirtti.

Türkiye'ye aşı göndermekten mutlu olacağını dile getiren Şahin, "Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir." dedi.

"Aşı üretimi devam ediyor"

EMA'nın onayından memnuniyet duyduğunun altını çizen Şahin, "(Aşının geliştirilmesinde) Katkı sağlayanlar için çok büyük bir işti. Bu çok güzel. Bu çok başka bir önemli adımdır. Ben mutluyum ancak fark ettiğiniz gibi çok konsantreyim. Her zaman bundan sonra sırada ne olacağını düşünmek zorundayım. Duygular için fazla zaman yok." şeklinde konuştu.

Şahin, aşının üretiminin sürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Çalışanlarımız hem burada Almanya'da hem Belçika'da hem de ABD'de. Orada aşı sürekli üretiliyor. Şimdi önemli olan ilk teslimat. Ardından insanlar aşılanmaya başlanabilir. Daha fazla ihtiyaç duyulduğunda sevkiyatı yapacağız. Teslim ettiklerimiz bittiğinde ve ihtiyaç duyulursa yeniden teslimat yapacağız çünkü aşılama da kolay değil. Aşılanması gereken 500 milyonun üzerinde Avrupalı var. Her birinin aydınlatılması lazım. Çok kağıt işi, lojistik konusu var. Bu çok hızlı olmuyor. Benim görüşüme göre yüksek aşı oranını elde etmek yaza kadar sürer.”



