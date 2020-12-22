Dünya Prof. Dr. Uğur Şahin'den rahatlatan açıklama: Aşı, corona virüs mutasyonuna karşı etkili olacak
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Prof. Dr. Uğur Şahin'den rahatlatan açıklama: Aşı, corona virüs mutasyonuna karşı etkili olacak

Dünya

Prof. Dr. Uğur Şahin'den rahatlatan açıklama: Aşı, corona virüs mutasyonuna karşı etkili olacak

Dünya İngiltere'de ortaya çıkan corona virüs mutasyonunun aşıya etkisini konuşurken Alman BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin'den yüreklere su serpen açıklamalar geldi.

22 Aralık 2020, Salı 09:15 Son Güncelleme:
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Covid-19'a karşı tünelin ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

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Corona virüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan Corona virüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

Henüz corona virüs aşısı olmadığını fakat olmak istediğini ifade eden Uğur Şahin, "Çalışanlarının işlerine devam edebilmeleri için aşılanmalarının daha önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

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