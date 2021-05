Yiyit açıklamasında, "Hedefimiz toplumda çok büyük bir bağışıklılığı sağlamak. Pandemiyi böyle kontrol altına alabileceğimizi biliyoruz. Haziran’da büyük bir aşı tedariki olacak. Burada en büyük kazanımımız aşı temini olacak. Sağlık alt yapısı olarak çok hazırlıklı olduğumuzu çocuk aşılarından biliyoruz. Aşılama takip sistemiyle çok iyi bir altyapımız var. Hastane olarak da biz bu aşıya maksimum desteği vereceğimizi ifade ettik.

Sadece İstanbul’da şu an aşı için hazırladığımız kapasitenin 5’te birini kullanıyoruz. Eğer aşı tedariki artarsa biz bunun çok çok üstüne çıkarız. Haziran ayında hedefimiz 20 yaşına kadar herkesi aşılamak. Eğer bunu yaparsak zaten güzel bir yaz bizi bekliyor. Şu an dünyada kendi aşısı olduğu halde bizim kadar aşı yapamayan ülkeler var. Bizim bir avantajımız var, biz ciddi hazırlıklı sağlık altyapımızla bu sürece giriyoruz. Aşı tedarikinde sıkıntımız yok görünüyor" dedi.

FARKLI PLANLAR DA MEVCUT

B ve C planlarının olduğunu belirten Yiyit, "Sadece bu hastaneden örnek vereyim… Günde 3 bin randevu hazırlamış durumdayız. Ama talep olduğunda 2-3 kat çıkarabiliriz. Randevu doluluk oranına göre esneme alanlarımız, B ve C planlarımız var. Halihazırda bunlar çalışılmış durumda. Biz aşılama anlamında en az stresli ülkeyiz gibi görünüyor. Haziran ayında derin bir oh çekeceğiz gibi görünüyor. Haziran’da günlük 1 milyon doz artacağını görüyoruz. Bunu çok daha üzerine çıkacağını düşünüyoruz.

Hedefimiz ilave 20 yaşa kadar herkesin ilk dozunu yapmak. Katlanarak büyüdüğünü göreceğiz. Belki de bu yükseliş trendini hayranlıkla izleyeceğiz. Haziran ayı sağlıkçılar için biraz şenlik gibi geçecek. Biz hasta olanları tedavi etmek için yetiştirildik, böylece insanların hasta olmamasına hizmet edeceğiz. O günleri biz sabırsızlıkla bekliyoruz.

Vatandaşın uyumu bu süreci belirleyecek. İnsanlar aşı olursa bu durum böyle olacak. Lütfen vakti geldiğinde aşı randevularını alsınlar. Onlar için hazırlık yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Aşının koruyuculuğı konusunda şüpheye hiç yer verilmemesi gerekiyor. Ülkeler verilerini yayınlamaya başladı. Ölüm ve vaka sayılarının düştüğünü gördük. Ülkemizde de çok iyi veriler var. Aşılı sağlık çalışanları ile ilgili bu dönemde kötü haberler okumadık. Aşının etkisini gördük ve buna hepimiz şahidiz.