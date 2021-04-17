Prof. Mustafa Müslim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Suriyeli kanaat önderi Prof. Mustafa Müslim (81), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
17 Nisan 2021, Cumartesi 19:13 Son Güncelleme:
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Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2014’ta Türkiye’ye sığınan Prof. Mustafa Müslim’in, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde durumu ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti. Müslim’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Suriye’ye gönderildi.
AA
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