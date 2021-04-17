Prof. Mustafa Müslim koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Suriye’deki iç savaştan kaçarak 2014’ta Türkiye’ye sığınan Prof. Mustafa Müslim’in, bir süredir Kovid-19 tedavisi gördüğü Gaziantep Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’nde durumu ağırlaştı. Yoğun bakım servisine alınan Müslim, bu sabah hayatını kaybetti. Müslim’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından yakınları tarafından toprağa verilmek üzere Suriye’ye gönderildi.

AA