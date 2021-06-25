Türkiye Prof. Naci Görür 'sıkıntılı bölge' dedi ve açıkladı: Büyük bir deprem bekliyoruz

Prof. Naci Görür 'sıkıntılı bölge' dedi ve açıkladı: Büyük bir deprem bekliyoruz

Türkiye

Prof. Naci Görür 'sıkıntılı bölge' dedi ve açıkladı: Büyük bir deprem bekliyoruz

Bilim Akademi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de meydana gelen 5.2 büyüklüğünde depremle ilgili Twitter hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Görür paylaşımında, depremin meydana geldiği Bingöl'ü 'sıkıntılı bölge' olarak tanımlayarak, "Büyük bir deprem bekliyoruz" dedi.

25 Haziran 2021, Cuma 23:22 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi. 

'SIKINTILI BÖLGE'

5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Bilim Akademi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemkli açıklamalarda bulundu. Görür paylaşımında, "Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge" ifadelerini kullandı.




Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Ecevit ve Erbakan: İki öncü
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Söz almış
Rauf Tamer
Hakan Çelik
TRT de YouTube yarışına katılıyor
Hakan Çelik
Şirin Sever
Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi?
Şirin Sever
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı