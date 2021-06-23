Türkiye Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Türkiye

Prof. Yıldız Ecevit hayatını kaybetti

Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Yıldız Ecevit (75), Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

23 Haziran 2021, Çarşamba 18:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Edebiyat üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar ve akademisyen Yıldız Ecevit bir süredir Bodrum'da tedavi görüyordu. Prof. Dr. Ecevit, verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti. Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler veren Ecevit'in, Oğuz Atay üzerine yaptığı çalışmalar önem taşıyordu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yıldız Ecevit'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Edebiyat araştırmaları için ufuk açıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Ecevit'in yarın öğlen Bodrum'un Gölköy Mahallesi Mezarlığı'nda öğlen kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

YILDIZ ECEVİT KİMDİR?

1946 Çanakkale doğumlu olan Yıldız Ecevit, Çamlıca Kız Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Hacettepe ve Ankara Üniversiteleri'nde tamamlayan Ecevit, Türk- Alman edebiyatı karşılaştırmaları yaptı. 1986- 2000 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Ecevit, 1996 yılında profesör olurken, Ankara ve Bilkent Üniversiteleri'nde Alman Edebiyatı, Avangard Edebiyat ve 20. yüzyıl dünya romanı alanlarında dersler verdi. Ecevit'in eserler şöyle:

Kozmik Komedya (2021), Ben Buradayım (2005), Türk Romanında Postmodernist Açılımlar (2001), Orhan Pamuk'u Okumak (1996), Bozkır Kurdu'nun Düş Yolculukları/Hermann Hesse (Derleme) (1994), Kurmaca bir Dünyadan (edebiyat incelemeleri) (1992), Intellektuellenproblematik bei Max Frisch und Oğuz Atay (1990), İsviçre-Alman Edebiyatı (1990), Flissengen Haritada Yok/Maja Beutler (Çeviri) (1990) Oğuz Atay'da Aydın Olgusu (1989)

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Karamollaoğlu ve Asiltürk
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Fırsat ve HDP
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Geçen yıl 45 bin 414 bireysel başvuruyu karara bağlandı