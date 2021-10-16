İstanbul’un yeni müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş oldu. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam eden Prof. Dr. Arpaguş 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulunmuştu. İşte biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar…

PROF.DR. SAFİ ARPAGUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1967 yılında Amasya-Gümüşhacıköy'de doğan Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

1992’de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalında araştırma görevlisi olan Prof.Dr. Safi Arpaguş, 1994 yılında “Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Nasâyıh ve Mevâiz İsimli Eseri” adlı çalışmasıyla yüksek lisansını; 2001 yılında “Mevlânâ’nın Dîni Anlatım Metodu” isimli tez ile de doktorasını tamamladı.

2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de bulunan Prof. Dr. Arpaguş, 2008 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör oldu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı öğretim üyesidir.

Prof. Dr. Arpaguş’un yayımlanan çalışmalarından bazıları şunlardır;