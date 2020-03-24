Profesör Doktor Orhan Kural'dan corona virüs yorumu
Profesör Doktor Orhan Kural, dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs salgınını farklı bir açıdan ele aldı. Karantina günlerinde corona virüsle ilgili merak edilenleri sorduk.
24 Mart 2020, Salı 12:57 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bazı ülkelerde hayat durdu. Binlerce kişi yaşamını yitirdi. Türkiye’de de son 24 saatte 293 yeni tanı kondu, toplamda 37 kişi hayatını kaybetti. İnsanlara evden çıkmamaları için sık sık uyarı yapılıyor.
Corona virüs yorumuyla dikkat çeken Profesör Doktor Orhan Kural, “Yağma yok” dedi, yarım milyon insan tarafından izlendi. Biz de merak edilenleri kendisine sorduk.
Orhan Kural’ın açıklamaları:
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