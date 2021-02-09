Türkiye Profesör Hasan Sözbilir 'İzmir için bir ilk' deyip açıkladı

Profesör Hasan Sözbilir 'İzmir için bir ilk' deyip açıkladı

Türkiye

Profesör Hasan Sözbilir 'İzmir için bir ilk' deyip açıkladı

İzmir Seferihisar'da 30 Ekim'de gerçekleşen depremin ardından sıcak su kaynağının yer yüzüne çıktığı Gülbahçe fayında inceleme yapan Prof. Dr. Hasan Sözbilir önemli bir açıklama yaptı.

09 Şubat 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir İzmir Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası sıcak su kaynağının yer yüzüne çıktığı Gülbahçe fayında inceleme yaptı. Sözbilir, sıcak suyun çıktığı Gülbahçe fayının deprem üretme riski taşıması nedeniyle bölgede yapılaşma yasağı getirildiğini duyurdu. Bu gelişme İzmir için bir ilk oldu.

DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir öncülüğünde bir grup deprem uzmanı, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı deprem sonrası sıcak su kaynağının yer yüzüne çıktığı Gülbahçe fayında inceleme yaptı. Uzmanların hazırladığı rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Raporun ardından fay hattı üzerinde kalan alanlara yapılaşma yasağı getirildi.

‘Fay üzerinde yapılaşma olmadığı için can ve mal kaybı yaşanmadı'

İzmir'de ilk kez bir fay hattının üzerinde yapılaşma yasağının getirildiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, “Gülbahçe fayındaki çalışmalar aslında, 6.6 büyüklüğündeki depremin öncesine dayanıyor. Gülbehçe fayının kuzey kesimleri körfezde, bazı bölümlerde sıvılaşmalar gözlendi. Yanal yayılma dediğimiz deformasyonlar gelişti. Yani oradaki zeminin çok zayıf olmasından, içinde su olmasından kaynaklanan bir durum. Titreşim sırasında yanal bir yayılma gerçekleşti ve sıvılaşma meydana geldi. Fayın üzerinde herhangi bir yapı olmadığı için can ve mal kaybı gerçekleşmedi" dedi.

İzmir Yüksek Teknoloji'nin kampüsü ve Gülbahçe yerleşiminin bölgede olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu nedenle deprem tehlike analizi açısından fayın değerlendirilmesi gerekiyor. Bu bölgede yapılan çalışmalarda özellikle açtığımız hendeklerde, fayın geçmiş dönemlerde 3 kola ayrılarak depremler ürettiğini ve açtığımız hendeklerde birden fazla depremin aynı kollar üzerinde gerçekleştiğini saptadık. Fay, her depremde aynı kolları kullanıyor. Dolayısıyla gelecekte fay yine deprem ürettiğinde yine bu kolları kullanacak. O yüzden bu kollar üzerinde yapılaşma anlamında pek bir yapı yok. Yasak getirildiği zaman sadece fayın dışında kalan kısımlarda yapılaşma olacak" diye konuştu.

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