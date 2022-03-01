Programa çıkıp yardım istemişti... Elçin 5 yerinden bıçaklandı
Tekirdağ'da yaşayan 28 yaşındaki Elçin Ak, koruma kararı aldırıp yerleştiği sığınma evinden ayrıldıktan bir gün sonra boşanma aşamasındaki 33 yaşındaki eşi Özgürcan Ak tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Elçin Ak'ın geçen yıl bir televizyon programına katıldığı ve eşinin 3 çocuğunu kaçırdığını belirterek yardım istediği belirtildi.
01 Mart 2022, Salı 16:17 Son Güncelleme:
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi Barış Manço Sokak'ta meydana gelen olayda ev kadını Elçin Ak, şiddet gördüğü gerekçesiyle besicilik yapan eşi Özgürcan Ak'a boşanma davası açtı.
Dava devam ederken iddiaya göre Özgürcan Ak, annelerinin yanında bulunan 3 çocuğunu kaçırıp, bir daha kendisine göstermedi.
Çocuklarını geri alamayan Elçin Ak, geçen yıl kasım ayında bir televizyon kanalındaki programı katılıp, yardım istedi. Programın ardından çocuklarını yanına alan Elçin Ak, eşinin tehditleri üzerine bu kez mahkemeye başvurup koruma kararı aldırdı. 24 Aralık'ta koruma altına alınan Elçin Ak, kadın sığınma evine yerleştirildi. Elçin Ak, sığınma evinden 2 gün önce ayrıldı.
Elçin Ak, dün akşam saatlerinde sokakta yürürken, Özgürcan Ak önünü kesince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özgürcan Ak, yanındaki bıçağı çekip, eşini omuz ve kol bölgelerinden 5 kez bıçak darbesiyle yaralayıp kaçtı. İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Elçin Ak, çağırılan ambulansla Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İSTANBUL’DA YAKALANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İstanbul'a kaçtığı belirlenen Özgürcan Ak’ı yakalayıp, Tekirdağ’a getirdi. Emniyette susma hakkını kullandığı belirtilen Özgürcan A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.