İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, yürüyüş programının tarihinde değişiklik yapıldığını söyledi. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tarih belirlendiğini ifade eden Özay, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8 Haziran Salı günü İnebolu’dan başlayıp 11 Haziran’da Kastamonu’da sona erecek. Yürüyüş etkinliği pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleşecek." dedi.

AA