Türkiye Programın tarihinde değişiklik! 8-11 Haziran'da yapılacak

Programın tarihinde değişiklik! 8-11 Haziran'da yapılacak

Türkiye

Programın tarihinde değişiklik! 8-11 Haziran'da yapılacak

Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün bir gün öne alındığı bildirildi.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, yürüyüş programının tarihinde değişiklik yapıldığını söyledi. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tarih belirlendiğini ifade eden Özay, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8 Haziran Salı günü İnebolu’dan başlayıp 11 Haziran’da Kastamonu’da sona erecek. Yürüyüş etkinliği pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleşecek." dedi.

AA

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