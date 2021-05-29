Programın tarihinde değişiklik yapıldı! 8-11 Haziran'da yapılacak
Kurtuluş Savaşı’nda İnebolu Limanı’na gelen silah ve cephanenin taşındığı İnebolu-Kastamonu arasındaki 95 kilometrelik güzergahta daha önce 9-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklanan geleneksel Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’nün bir gün öne alındığı bildirildi.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, AA muhabirine, yürüyüş programının tarihinde değişiklik yapıldığını söyledi. Yapılan değerlendirme sonunda yeni tarih belirlendiğini ifade eden Özay, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü 8 Haziran Salı günü İnebolu’dan başlayıp 11 Haziran’da Kastamonu’da sona erecek. Yürüyüş etkinliği pandemi kuralları kapsamında gerekli tedbirler alınarak gerçekleşecek." dedi.
AA
BUNLARI DA OKUYUN