Parçaları ayrılıp birleştirilebilen, böylelikle istediğiniz bileşenleri sizin seçmenize izin veren telefon konseptini ilk kez Eylül 2013'te Phonebloks'un yayınladığı videoyla görmüştük. Konsept, tüketicilerin ve firmaların ilgisini çekmiş, daha sonra o sırada Google'ın kontrolünde bulunan Motorola'nın da kendi modüler telefonu Project Ara üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Ortak hedeflere sahip olduklarını fark eden Motorola ve Phonebloks, en iyi sonucu almak üzere beraber çalışmaya karar vermişlerdi. Google, Motorola Mobility'yi Lenovo'ya satmış olsa da Project Ara'dan sorumlu olan Advanced Technologies And Projects takımını hala elinde bulunduruyor. Proje tamamlanmaktan çok uzak olsa da takım, cihazın son halinde gerçeğe dönüşebilecek ilginç tasarım, işlev ve fikirler üretiyor. Bunlardan bir tanesi, değiştirilebilir modülleri bir arada tutmaya yarayan mıknatıslar. Telefonun bir başka özelliği ise modüllerin telefonun dış görünümünü kişiselleştirmek için farklı renk, doku ve tasarımlarla sunulması.

Project Ara için ilk halka açık konferans olan Ara Developer Conference, 15-16 Nisan 2014'te düzenlenecek.

Kaynak: CHIP Online



