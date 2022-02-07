Projesini getirene 621 milyonluk hibe

Türkiye’de 84.7 milyon nüfusun yüzde 25’i kırsal alanda yaşıyor. Ancak şehirler sürekli göç alıyor. Şehirlerdeki bu yoğunluğu önlemek amacıyla hem köyden kente göçü engellemek hem de kentten yeniden köylere dönüşü sağlayabilmek için devlet, 2011’den bu yana Avrupa Birliği (AB) ile kırsal kalkınmayı destekleyen programlar yürütüyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) takip ettiği Türkiye’nin eş finansmanı ile oluşturulan AB Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) fonundan girişimcilere hibe veriliyor. Bu kapsamda ‘IPARD II-11’in başvuru çağrısı ilanı yakın zamanda yayımlandı.

11 MART’A KADAR TESLİM

Proje hazırlama süreci başlayan çağrı kapsamda; girişimcilere toplam 40 milyon Euro’ya karşılık gelen 621 milyon liralık destek verilecek. Yapılacak yatırımlar, yüzde 55-65 arasında değişen hibe oranlarıyla desteklenecek. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, el sanatları, katma değerli ürünler, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yatırıma yönelik projelerini getiren girişimcilere hibe var. Projeler, 11 Mart’a kadar Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüklerine teslim edilecek.

KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti de bulunuyor. Bu da dikkate alındığında, yatırıma verilen destek miktarı daha da artıyor. IPARD kapsamında kadın ve 40 yaşın altındaki gençlere pozitif ayrımcılık yapılıyor. Projelerin seçiminde kadın ve genç girişimcilerin projelerine ilave puan verilerek, seçim sıralamasında öne çıkması sağlanıyor. IPARD kapsamında destek verilen projelerin yüzde 61’i genç girişimcilere ait. Amaç ise kadın ve gençleri kırsalda tutmak, kendi işlerini kurmalarına destek olmak.

14.3 MİLYARLIK YATIRIM 84 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

2011’den bugüne kadar toplam yatırım tutarı 21.1 milyar lira, toplam hibe tutarı ise 10.5 milyar lira olan 21 bin 359 proje sahibiyle sözleşme imzalandı. İşlemleri tamamlanan 20 bin 506 projeye 7.6 milyar lira hibe ödemesi yapıldı. Hibeler sayesinde 14.3 milyar lira yatırım ekonomiye kazandırıldı. Şimdi bu işletmelerde 84 bin kişi istihdam ediliyor. Halen başka yeni projelerin değerlendirme ve yatırım süreçleri devam ediyor.

HANGİ İLLER YARDIM KAPSAMINDA?

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, k Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat.

BAŞVURU İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

PROJE NEREYE TESLİM EDİLİYOR?

Proje başvurularının, yatırımın olacağı illerdeki TKDK il koordinatörlüğüne yapılması gerekiyor. Yatırımın uygulanacağı il dışında başka bir ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca TKDK merkezine yapılacak başvurular da kabul edilmeyecek.

HANGİ EVRAKLAR GEREKİYOR?

Başvuru paketi hazırlanmasında ihtiyaç duyulacak resmi belgeler ve destekleyici dokümanların neler olduğuna ilişkin detaylı bilgiye ‘tkdk.gov.tr’ internet adresinden erişilebilir. Ayrıca TKDK il koordinatörlüklerinden de temin edilebilir.

ARANAN GENEL KOŞULLAR NELER?

Başvuru sahipleri vergi sistemine kayıtlı olmalı. Ayrıca proje sahibinin başvurusunu teslim ettiğinde, devlete herhangi bir vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

BİR KİŞİ KAÇ DEFA BU HAKTAN YARARLANABİLİR?

Bir çağrı döneminde aynı kişi veya şirket adına birden fazla proje başvurusu yapılamıyor. Ancak farklı çağrı programları olmak üzere başvuru sahibinin en fazla 4 kez hibe programlarından yararlanma şansı var.

DESTEK ORANI NE?

Bir proje için yapacağınız harcama tutarının yüzde 55-65’i arasında değişen oranlarda destek verilecek. Örneğin 100 bin liralık bir proje için en az 55 bin lira, en fazla ise 65 bin lira hibe alabilirsiniz.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR

Ödemeler, projedeki uygun harcama tutarına göre bir, iki veya üç taksit halinde yapılıyor.

İŞ PLANINI NASIL HAZIRLARSINIZ?

TKDK’nın istediği formatta bir iş planı hazırlayarak başvurmak gerekiyor? Bunun için de Tarım Bakanlığı’nın 81 ilde bulunan tarım danışmanından, ücretsiz hizmet alınabilir. Danışmanlar, çiftçilere yardımcı olarak gerekli dokümanları hazırlıyor. Ayrıca Tarım Kooperatifleri ve Ziraat Odaları da danışmanlık hizmeti veriyor.

NELERE BAKILIYOR?

Projenin sonunda, işletmenin ekonomik olarak sürdürülebilir olduğu, iş planında gösterilmek zorunda. Yeni işletme kurulmasına, sadece ilde kapasite fazlası olmaması durumunda destek veriliyor. Faydalanıcı, ödemenin yapılmasından sonraki 5 yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklikler yapmayacağını taahhüt etmek zorunda.