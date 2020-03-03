Ekonomi Promosyon sözleşmesinde acele etmeyin

Promosyon sözleşmesinde acele etmeyin

Ekonomi

Promosyon sözleşmesinde acele etmeyin

Üç yıl önce emekli maaşı 1.000 liranın altında olanlara 300 lira, 1.000-2.000 lira arası olanlara 375 lira, 2.000 lira üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödenmişti.

03 Mart 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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3 yıllık sözleşmenin süresi dün doldu. 1 Mart 2017’de ilk promosyonunu alan emekliler, artık ikinci promosyona hak kazandı. İkinci promosyonda taban tutarın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek. Özel bankalarda ise promosyon ek ödemelerle nakit 1.250 liraya kadar çıkıyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapan bankalar da var. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor. Emeklilerin çoğu kamu bankalarından maaş alıyor. Uzmanlar, maaşını başka bankaya taşımayacak emeklilerin bu süreçte acele etmeden kamu bankalarının yeni tarifeyi açıklamasını beklemesini tavsiye ediyor.

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