Promosyon yarışı

Buna göre; maaşı 1.500 liranın altında olanlara 500 lira, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 625 lira, 2.500 liranın üstünde olanlara ise 750 lira promosyon ödenecek. Tabii açıklanan rakamlar taban. Emeklilerin yaklaşık yüzde 80’i maaşlarını kamu bankalarından alıyor. Özel bankalar da fazla sayıda emekli müşteri çekmek için ödeme tutarlarını daha yukarıda açıklamaya başladı. Emekliler, maaşını daha yüksek promosyon ödemeyi vaat eden bankalara taşımakta özgür. Bunun için emeklinin maaş almak istediği bankanın şubesine giderek hesap açması ve maaş aldığı bankaya bu isteğini bildirmesi yeterli. Tabii bir de ‘3 yıl kalma sözü’ gerekiyor.

Halkbank da açıkladı

Ziraat’in ardından dün de Halkbank, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için SGK ile protokol imzalayan ikinci banka oldu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank’ın promosyon tutarı, 1500 liraya kadar maaşlarda 500 lira, 1.500-2.500 lira arası maaşta 625 lira, 2.500 lira ve üstü maaşlarda 750 lira olacak. Ödemeler tek seferde peşin yapılacak.

2.750 liraya çıktı

Dün Halkbank’ın ardından bir açıklama da TEB’den geldi. TEB, emekli maaşını taşıyan müşterilerine yönelik kampanya kapsamında, maaşı 1.500 liraya kadar olan emeklilere 850, 1.500-2.500 lira arası maaş alan emeklilere de 1.125 TL promosyon sunuyor. Ayrıca TEB, tavsiye ederek yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katan müşterilerine de kişi başına 150 TL, toplamda ise 1.500 TL’ye varan ödeme yapacak. Böylece, emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olup maaşını TEB’e taşıyarak 1.250 TL almaya hak kazanan emekliler, 10 emekliyi TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne katarak toplam 2.750 TL promosyon alabilecek.

1.000 liradan kapı açıyorlar

Garanti BBVA da 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak. Yapı Kredi ise, 1.000 liraya kadar nakit promosyon veriyor.