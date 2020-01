Prostat kanseri hakkında her erkeğin bilmesi gereken 8 şey

Prostat kanseri, dünyada her sekiz erkekten birini etkiliyor ve hastalar, çoğu zaman durumları hakkında konuşmaktan çekiniyor. Prostat kanseri, dünyanın en büyük üçüncü kanser hastalığı ve akciğer ile bağırsak kanserlerinden daha ölümcül. Bu nedenlerden dolayı prostat kanseri hakkında her erkeğin bilinçlenmesi gerekiyor.