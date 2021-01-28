Prostat kanserinde ameliyatsız tedavi yöntemi; HIFU

Prostat kanseri olgularında son yıllarda ameliyatsız bir tedavi şekli olarak öne çıkan HIFU yöntemi büyük avantajlar sağlayabiliyor. HIFU teknolojisinin son versiyonu ise prostatın sadece hastalıklı bölgesinin tedavi edilmesini ve çevre dokulara zarar verilmemesini sağlıyor.

HIFU, klasik cerrahinin olası yan etkileri arasında sayılan idrar kaçırma veya cinsel fonksiyon bozukluğu gibi riskler de ortadan kaldırılmış oluyor.

Prostat kanserinde cerrahi ve radyoterapi gibi tedaviler kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin birçok yan etkisi ortaya çıkabilmektedir. Bunun sonucunda High Intensity Focused Ultrasound yani kısa adıyla HIFU yöntemi geliştirildi. Ancak ilk HIFU uygulamalarında prostatın tamamı yakılıyordu. Bunun da yan etkileri oluyordu. Gelişmiş yeni cihazlarla fokal yani nokta atışı tedavi olarak anılan HIFU teknolojisinin en güncel versiyonu ise prostatın sadece hastalıklı bölgesinin tedavi edilmesini ve çevre dokulara zarar verilmemesini sağlayarak idrar kaçırma veya cinsel fonksiyon bozukluğu gibi riskleri de ortadan kaldırmaktadır.

HIFU hangi hastalar için uygundur?

HIFU yöntemi daha çok prostat kanserinin başlangıç evrelerinde, küçük ve yayılmamış hastalarda uygulanmaktadır. HIFU yönteminin tavsiye edildiği hastalar;

• İdrar sorunu yaşamak istemeyen ve cinsel hayatı aktif olan daha çok genç hastalarda avantaj sağladığı için HIFU yöntemi daha uygun bir tedavi seçeneğidir.

• Prostat kanseri erken evre yani T1 veya T2 aşamasında olan hastalar,

• Kanserin başlangıç aşamasında olması,

• Yaş veya genel durumları prostat kanseri ameliyatına uygun olmayan hastalar,

• Radikal cerrahi tedavi yöntemlerine karşı minimal invaziv tedavi tercihi arayan hastalar,

• Daha önce karın ameliyatları geçirmiş hastalar.

HIFU nasıl uygulanır?

HIFU ile prostat kanseri tedavisi kişiye hafif dozda anestezi verilerek yapılmaktadır. Makattan içeri bir prob ile girilerek prostatın kanserli bölgesine yüksek güçteki ultrason dalgaları gönderilir. Bunların emilimi ile 85-100 derecelik ısı artışı olmakta ve sadece kanserli hücreler tahrip edilmektedir. Bu sayede çevresindeki sağlıklı prostat dokusu korunarak hedefe yönelik tedavi gerçekleştirilmiş olur.

HIFU işlemi ne kadar zaman sürmektedir?

HIFU işleminin süresi yakılacak bölgenin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Ortalama 1-2 saat arasında süren işlem yakılacak bölge büyükse süre uzayabilmektedir.

Prostat kanserinin diğer tedavi seçeneklerine göre yararları nelerdir?

• Cinsel hayatı ve idrar kontrolünü korumada önemli bir avantaj sunmaktadır.

• Açık cerrahilerde hasta 3-4 gün arasında hastanede kalınmaktadır. Radyoterapi tedavisi ise 30 gün sürdüğü için hasta hemen her gün hastaneye gelmek zorundadır. HIFU işlemi ise tek seanslık bir uygulamadır. Sadece HIFU uygulanan hastalar 1 gece hastanede kaldıktan sonra evlerine dönebilmektedir. Ya da işlem sabahtan uygulandığı takdirde hastalar aynı günün akşamı taburcu olabilmektedir.

• Komplikasyon riski çok düşüktür.

• Açık cerrahi, kapalı cerrahi, radyoterapi veya HIFU sonrası nüks yaşanması durumlarında rahatlıkla uygulanabilmektedir.

• Etraftaki organ ve dokulara hasar vermeden kanser dokusuna müdahale şansı tanımaktadır.

• Radyasyonun zararlı etkilerine maruz kalınmamaktadır.

• Cerrahiye uygun olmayan hastalar HIFU’dan faydalanabilmektedir.

• Ağrı eşiği herkese göre farklılık göstermekle beraber HIFU işlemi ağrısız bir uygulama olarak tanımlanmaktadır.

• Anestezi alamayan ileri yaş hastalarda uygulanabilmektedir.

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