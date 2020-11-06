Prostatı alınan erkekler baba olabilir mi?

Prostat erkeklerde bulunan ceviz büyüklüğünde bir organ. Görevi, spermleri taşıyan meninin penisten dışarı çıkmasını sağlamak. Büyümesi ise erkeklerin canını sıkıyor. Öyle ki kimi zaman 15 gramken, büyüye büyüye 350 grama kadar çıkıyor. İdrar kesesi büyüyen prostata baskı yaptığından, prostatı büyüyen erkek, günün önemli bir kısmını tuvalette geçirmek zorunda kalıyor. Ama prostat büyümesi yalnızca sık tuvalete gitme sonucuna yol açmıyor. Bazen de kötü huylu olabildiğinden, kansere neden olabiliyor.

Prostat büyümesinin farklı tedavi yöntemleri olsa da, bazen cerrahi olarak çıkarılması gerekiyor. Bu da cinsel ilişki sırasında meninin dışarı çıkmasını engelliyor. Bu, erkekler açısından sık sık yanlış anlaşılan bir durum. Erkekler meni çıkmayınca cinsel güçlerinin azalacağını ve baba olamayacaklarını düşünüyor. Oysa ki prostatı çıkarılan erkeklerin menileri idrarda kaldığından çıkarılıp özel işlemden geçiriliyor ve bu erkekler tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabiliyor.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Veli Yalçın, prostatın içinde meni kanalları olduğundan, prostat ameliyatı olanda meni kanallarının tamamen alındığını belirtiyor. Prof. Yalçın, meninin çıkmasının kadın ve erkek arasındaki ilişkinin tatminini artırabileceğini, meninin çıkmamasının da cinsel isteksizliği gündeme getirebiliceğine işaret ederek şunları söylüyor:

Meni idrardan ayıklanır

“Ama erkeklerin bilmesi gereken şey şu, prostatı alınan kişinin cinsel gücü kaybolmaz. Prostat ameliyatı olan erkekler birbirine espri yapıyor, ‘Sen ameliyat oldun cinselliğin bitti’ diyorlar. Meninin akmayışını yanlış yorumluyorlar. Oysa cinsel güç korunuyor, üstelik haz alımında da sorun olmuyor. Prostatı alınan erkekler, çocuk sahibi de olabilir. Menisi dışarı akmayıp idrar kesesine akanlar tüp bebek yöntemleriyle çocuk sahibi olabiliyor. Bu erkeklerde meni idrardan alınıp canlı hücreler ayıklanıyor, tüp bebek yöntemiyle spermler yumurtayı dölleyebiliyor”

Prof. Yalçın, iyi huylu prostat büyümesinin toplumda daha sık görüldüğünü ve tüm erkeklerin 40-50 yaş civarında prostat büyümesi ile karşılaşabildiğini belirterek prostatın büyüme nedenleri hakkında şu bilgileri veriyor:

Prostat büyümesi iyi veya kötü huylu olabilir

"Genç ve prostatında sorun olmayan erkekler, günde 3-4 saatte bir tuvalete gider ya da hiç gitmezler. Prostat büyüdüğünde idrar kesesinin önündeki idrar kanalını tıkayabiliyor. Milimetrik büyümeler o kanalın çapında daralmalara yol açıyor. Normal kanaldan geçen idrar, dar kanaldan geçmeye başladığında tamamını dışarı atamıyor. Dışarı atım hızı düştüğü için de idrar, dışarı ince, çatallı, etrafa sıçramalar şeklinde çıkıyor. İdrar kesesi sık dolduğundan, bu sorunu yaşayan erkek sık tuvalete gidiyor. Büyüme sırasında idrar dar kanallardan geçerek kanalın cidarına sürtündüğünden yanma şikayeti duyuluyor.

Gece idrara kalkma artıyor. Hastanın uykusu bölünüyor, kaliteli yaşamdan kaybetmeye başlıyor, işinde, gücünde, cinsel aktivitesinde düşüşler başlıyor. Bunlara ilave bazen idrarında kan çıkıyor. İltihap görülüyor. Prostat büyümesi 40-50’den sonra başlıyor, prostat iyi ya da kötü olarak büyüyebiliyor. Yaş ve hormonal faktör büyümeye neden olabiliyor. 50 yaşındaki bir kişide normalde 15 gram kadar olan prostate organı, 350 grama kadar çıkar. Bir küçük ceviz kadarken, hindistan cevizi büyüklüğüne kadar ulaşabilir. Prostatit denilen, tanısı nadir konulan, uzun süreli antibiyotik tedavisi gerektiren bir durum var, daha çok gençlerde görülüyor. Bademcikler nasıl şişiyor, burun nezleyle nasıl kapanıyorsa prostatit de buna benziyor."

50 yaşı geçen erkekler riskli grupta

Prof. Dr. Veli Yalçın, prostat büyümesini tesbit etmek için, idrarın akış gücünü ölçmek gerektiğini söylüyor. "İdrar akış gücünde içerde idrar kalıyor mu kalmıyor mu bunu değerlendirmek gerekiyor. İdrarın akışının ölçülmesinde “Üroflometri” cihazı kullanılıyor. Böbrek, idrar akış hızı, mesane yolları, prostat ultrasonografisi ile inceleniyor. Bir de sorgulama formu ile prostat semptom skorlaması denilen bir skorlama var kullanılıyor, toplam 5 soru soruluyor. Ayrıca kandeki PSA seviyesine bakılıyor, yüksek çıktıysa kötü. Parmakla rektal muayene yapılıyor, elimize sertlik gelmiyorsa ve PSA normalse normal büyüme olarak kabul ediyoruz" diyor.









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