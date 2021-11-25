Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Side Antik Kenti'ni ziyaret edip, seminer amaçlı bölgede bulunan grubun geçen hafta çekilen görüntülerini 'hükümet aleyhine protesto' olarak sosyal medya hesabından paylaşan K.Y., gözaltına alındı. Asılsız paylaşıma tepki gösteren Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen "Side Antik Kenti'mizde bu veya buna benzer herhangi bir protesto gösterisi asla yapılmamıştır" dedi.









"HÜKÜMET ALEYHİNE SLOGAN ATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Antalya Manavgat ilçesindeki Side Turizm Merkezi'nde bir grubun hükümet aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yaptığına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Side'nin 'Portikli Yol' diye bilinen caddesinde yürüyenlerin, araç girişi yasak olduğu için antik kenti otobüsten inerek ziyaret eden ve bölgede bulunan 5 yıldızlı otele 'Sağlıklı Yaşam Koçluğu' semineri için gelen grup olduğu tespit edildi. Kalabalık olan grubun Side Antik Kenti ziyaretinin pazar günü yapıldığı ve hükümet aleyhine slogan atılmasının söz konusu olmadığı belirlendi.

MÜZİK EKLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Sosyal medyada dün yayınlanan görüntülerde ise paylaşan kişinin "Değerli arkadaşlar, yoldaşlar şu an Manavgat Side'de millet toplanmış büyük bir topluluk halinde 'hükümet istifa' diye bağırışlarda, sloganlarda bulunuyor. Sizin düşünceniz fikriniz nedir?" dediği duyulurken, müzik eklediği anlaşıldı. Videoyu paylaşan kişinin, Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan K.Y. olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, dün akşam evinde gözaltına aldı. Jandarmada işlemleri tamamlanan K.Y., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI SÖZEN'DEN TEPKİ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise sosyal medyada yayınlanan asılsız paylaşıma tepki gösterdi. Başkan Sözen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Side'ye gelen turist kafilesinin görüntüsü üzerine seslendirme yapıldığını, böyle bir gösteri olmadığını belirtti. Side'nin çok özel turizm destinasyonu olduğunu vurgulayan Sözen, bölgenin 24 saat boyunca hem jandarma hem de Manavgat Belediyesi Zabıtası tarafından koruma altında tutulduğunu kaydetti.

Başkan Sözen, açıklamasında, "Sosyal medya platformunda yapılan bir paylaşımda, Side Antik Kenti'mize gezmek için gelen kalabalık bir turist kafilesi, görüntü üzerine okunan seslendirmeyle 'hükümet istifa' sloganlarıyla yürüyen insanlar olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Side Antik Kenti'mizde bu veya buna benzer herhangi bir protesto gösterisi asla yapılmamıştır. Side'miz çok özel bir turizm destinasyonudur ve Manavgat Belediyemizin ve jandarmamızın 24 saat hassas koruması altındadır. Side, yerli ve yabancı konuklarımızın her zaman huzurla gelebileceği bir yerdir. Vatandaşlarımızın bu türden gerçek dışı, yalan paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum" dedi.



