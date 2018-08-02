Protez bacakla yürümüştü, şimdi de konuşmak için çabalıyor

Antalya Kepez'de Ali İhsan Yıldırım (39) ve eşi İlknur Yıldırım’ın (35) 'Özge' adını verdikleri kızları, 1 Ocak 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde dünyaya 6,5 aylık olarak geldi. Kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağından kaybettiği öne sürülen Özge, babasının, evin tavanına 150 TL harcayarak kurduğu düzenekle ilk adımlarını attı. Makara sistemiyle evde yürümeye çalışırken Demirören Haber Ajansı’nın (DHA) gündeme getirdiği Özge için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda kişi, protez bacak ve tedavi masrafını karşılamak üzere yardımcı oldu.

SADECE 'ANNE', 'BABA' DİYEBİLİYOR

Protez bacakla yürümeye başlayan Özge, geçen aylarda 5’inci yaş gününü kutladı. Kısa sürede protez bacağına alışan ve destek almadan yürüyebilen Özge’nin akranlarından tek farkı, 2 kelime dışında konuşamaması. Duyma güçlüğü çekmeyen Özge, sadece 'anne' ve 'baba' diyebiliyor. Özge, 'evet' ve 'hayır'ları ise başıyla gösterebiliyor.

DİL EĞİTİMİYLE PROBLEMİNİ ÇÖZECEK

Ailesinin tüm çabasına rağmen ilerleme kaydedilmeyince Özge, kent merkezindeki özel dil okuluna yazdırıldı. İlk dersini 10 gün önce alan Özge’ye eğitimciler, günde 2 saat ayırarak ses dersi veriyor. Fotoğraflarını gösterdiği varlıkları seslendirerek ders veren Derya Güvercinoğlu, Özge’nin ilerlemesinden memnun olduğunu söyledi. Çok daha güç durumda olan öğrencilerle bir araya geldiklerini kaydeden Derya Güvercinoğlu, "Özge’de dil konuşma bozukluğu var. Özge beden diline alışmış. Biz bunu yeni çalışmalarla aşmaya çalışıyoruz. Beden dilinden sıyrılmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. 'Evet', 'Hayır' gibi basit kelimelerde bile kafa sallıyor" dedi.

'UMUT VAR'

Özge’nin beden diline alıştığı için dış iletişime açılmadığını aktaran Derya Güvercinoğlu, işlerinin zor olduğunu ancak Özge’nin umut vadettiğini söyledi. Özge’nin çok zeki olduğunu da belirten Derya Güvercinoğlu, "Gözlemlediğim kadarıyla nörolojik sorunu yok. Sadece tembellik var. Ses çıkışlarını artırıp kelimeye dönüştüreceğiz. Benim için umut vadediyor" diye konuştu.

Baba Ali İhsan Yıldırım da kızı için hiçbir şeyden kaçınmadığını ve sonuna kadar destekçisi olacağını vurguladı. Evde konuşmaya yönelik çalışmalar yaptıkları da dile getiren Ali İhsan Yıldırım, "Özge’nin normal çocuklar gibi konuşması için çabalıyorum. Yürüme sorununu çözdük. Konuşmayla ilgili de yeni başladık" dedi.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)



