PRP tedavisi nedir, nasıl yapılır?
Teknolojinin gelişmesiyle yeni tedavi yöntemleri de sürekli gelişmekte. Günümüz de hem sağlık hem de estetik sektöründe kullanılan mucize gibi bir tedavi yöntemi olan PRP'yi sizler için araştırdık. Neredeyse çoğu sağlıkçının tercih ettiği ve hızla yayılan bu tedavi yöntemi hepimize çok iyi geliyor. Günümüzde çoğu doktor ve kliniklerin kullandığı PRP yöntemine ulaşabilmekte çok basit. PRP tedavisinin asıl amacı kendi kanımızla kendimizi tedavi etmekte diyebiliriz. Bakın bu PRP ne işe yarıyor...
Prp tedavisi kişinin kendi kanından hazırlanan iyileşmeyi uyarmak için kullanılan bir tedavi yöntemdir. Günümüz de bir çok hastalıkta tedavi amaçlı kullanılan PRP estetik alanında da mücizevi sonuçlar elde edilmesine sonuç veriyor. Saçı dökülen birey için mücizevi denilebilecek kadar sonuç odaklı olan PRP aynı zamanda daha doğal esteki isteken bireyler için tercih nedeni oluyor. Türkçe açılımıyla Trombositten Zengin Plazma anlamına gelen PRP kendi kanımızla kendimize şifa oluyor.
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PRP nedir?
Prp ( platelet rich plasma), ya da diğer adıyla Trombositten Zengin Plazma, kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın bir çok alanında iyileşmeyi uyurmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntemdir. Kullanıma PRP hazırlama kiti yardımıyla, hastadan 10 - 60 ml arasında kan alınır, bu kan tek kkulanımlık özel filtreler ve santrifüj cihazları ile ayrıştırılarak kullanımı istenmeyen kısımları uzaklaştırılır. Ayrıştırılan 2 - 6 ml kısım, trombositten zengin plazmayı içerir. Prp bir çok kas iskelet sistemi yaralanmalarında uygulanmaktadır. trombositlerin asıl görevi, kanama olduğunda pıhtı oluşturarak kanamayı durdurmaktır. Bunun dışında dokunun onarımı ve iyileşmesine yardımcı olan onlarca büyüme faktörü içerirler. Büyüme faktörleri vücudun kendi iyileşme mekanizmalarına yardımcı olarak hasarlı dokulardaki tamire yardım ederler.
PRP kök hücre tedavisi midir?
PRP tedavisi bir kök hücre tedavisi değildir. PRP tedavisi, bütün süreci başlatan trombosit sayısını çoğaltır. Uygulama sonrasında kök hücreleride kendi yapısında toplayıp dolaylı yoldan kök hücreler ile çalışır.
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PRP hangi tedavi alanlarında kullanılır?
· Sivilce, ameliyat, çatlak gibi her türlü yara izini azaltmak
· Cilt kışıklığı azaltma
· Deride canlılık ve esnekli kazandırma
· Saç dökülmelerini engellemek
Prp Ne kadar sürede bir tekrarlanmalıdır?
3 - 4 hafta arayla 3 veya 4 uygulama yapılmasını öneriyor uzmanlar. İlk uygulamadan itibaren ciltte farklılıklar görülmeye başlıyor. Ancak tam sonuç alabilmek için seanları tamalayıp düzenli uygulatmak gerekiyor. 6 ile 12 ay sonra terarlana bilir.