PRP tedavisi tüp bebek başarısını artırır mı?

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Arık önemli bilgiler verdi. Op. Dr. Arık, “PRP tedavisi; özellikle rahim zarının kalınlaşması, yumurta kalitesinin artması gibi durumlarda yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır” diyerek tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına ilişkin şunları söyledi: “Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının kısaca, (RİF - Repeated Implantation Failure) iyi kalite embriyo transferi yapılmasına rağmen 3 kez yapılan tüp bebek denemesinde gebelik elde edilememesi olarak tanımlandığını söyleyen Op. Dr. Hüseyin Arık, “Rahim ile ilgili tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında pek çok yönteme başvurulabilir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında, yumurta kalitesini artırmaya yönelik ilaç değişiklikleri ya da destek tedaviler ile yumurta kalitesini artırmaya yönelik yaklaşımlar daha iyi embriyo elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca rahim zarında yapışıklık, polip, miyom gibi durumların saptanırsa mutlaka tedavi edilmelidir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığının nedenleri, Azalmış Endeometrial Reseptivite, Embriyonik Defektler, Multifaktöryel Nedenler, üç başlık altında toplanabilir.”





Op. Dr. Arık sözlerine şöyle devam etti: “Uzun yıllar tüp bebek tedavisine rağmen gebe kalamamış bu hasta grubunun bu konuda deneyimli hekimlere ayrıntılı değerlendirilmesi, gerekli testlerin, genetik incelemelerin tamamlanması ile gebelik şansları arttırılabilmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastaların \%18-27'sinde endometrial polip, rahim içinde yapışıklık (sineşi), miyom, septum endometrial hiperplazı gibi rahim içi patolojileri mevcuttur. Bu patolojiler uzman hekimlerin yönetiminde “Ofis Histeroskopi” ve “Operatif Histeroskopik” yöntemler ile tedavi edilebilmekte ve rahim içerisinin gebelik oluşması için uygun hale gelmesi sağlanabilmektedir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan hastalarda transfer öncesi rahim içerisinde histeroskopi ile yaptığımız endometrial stimülasyon ile gebelik oranları artabilmektedir. Tekrarlayan başarısız IVF denemeleri hastalarda ciddi anksiyete ve depresyona neden olmaktadır. RİF olgularında hastanın İnfertilite başarısızlık sebeplerinin detaylı irdelenmesi ve olası tedavi seçeneklerinin deneyimli bir infertilite uzmanı tarafından yapılması gerekmektedir. Sonraki tüp bebek denemelerinden önce varsa temel yaşam şekli iyileştirilmeli stres ve anksiyete azaltılmalı, sigara, alkol kullanımının önüne geçilmeli, obesitenin kontrol altına alınması gerekir. Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında temel strateji endometrial reseptiviteyi arttırabilmek ve embriyo kalitesini iyileştirebilmek olmalıdır.”





Tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında PRP yöntemi

Özellikle ince endometriumlu, rahim içerisinde yapışıklığı olan hastalarda histeroskopi ve PRP tedavisi ile rahim içi yapışıklıkları açılabildiğini belirten Op. Dr. Hüseyin Arık, Farklı branşlarda doku ve organ yenilenmesi amacıyla kullanılan PRP yönteminin son yıllarda tüp bebek (IVF) süreci içerisinde kısırlık, yumurtalık gençleştirme, rahim içi zarı problemlerinin giderilmesi gibi farklı problemler için de kullanıldığını söyledi. Op. Dr. Arık, “Tüp bebek tedavisi, doğal yolla ve/veya çeşitli üremeye yardımcı tedavilerle çiftlere bebek sahibi olma şansı tanımaktadır. Özellikle kadınlarda ileri yaşta yumurtlama bozuklukları, kısırlık gibi problemler görülebilir. Gebelik için denemelere rağmen istenen başarı oranının yakalanamaması durumunda bazı destek uygulamalarına ihtiyaç duyulabiliyor. PRP uygulaması ile normalde gebelik şansı düşük olan çiftlerin de gebelik elde edebilme şansı yükselebilmektedir. Tüp Bebek (IVF) alanında PRP ile ilgili yapılan araştırmalar; tüp bebek tedavisi uygulamaları sırasında rahim zarı kalınlığı gereğinden ince olan hastalarda, süren tedaviye ek olarak hastanın kendi kanından elde edilen PRP in rahim zarına uygulanması ile verilen desteğin gebelik başarısını artırdığını göstermektedir. Tüp Bebek (IVF) tedavisi sürecinde PRP uygulaması temel olarak, hastanın kendi kanından elde edilen trombosit açısından zengin kanın hastanın rahmine geri verilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Rahim zarını uygun kalınlığa getirmenin yanı sıra kötü yumurtalık rezervini iyileştirmek ve yumurta kalitesini arttırmak için de kullanılabilmektedir” dedi.





Tüp Bebek (IVF) tedavisinde PRP yöntemi kimlere uygulanabilir?

Op. Dr. Arık, “Tüp bebek tedavisinde gebe kalma şansını arttıran en önemli parametrelerden biri kadının yumurta sayısı ve yumurta kalitesidir” diyerek “Yumurta rezervini etkileyen en önemli faktörden biri de yaştır. Kadının yaşı 37 üzerine çıkınca yumurta sayısı hızla azalır. 40 yaş altındaki bazı kadınlarda da erken menopaza bağlı olarak yumurta sayısında hızlı azalma olabilir. Yumurta sayısı azalmış kadınlarda erken dönem de yapılacak tüp bebek tedavisi ile gebelikler elde edilebilmektedir. Yumurta sayısı azalan kadınlarda erken menopoz öyküsü olanlar da, yumurta ve embriyo kalitesi kötü kadınlarda yumurtalıklara yapılan PRP uygulaması ile yumurta sayısı ve kalitesi üzerine olumlu etkiler sağlanarak gebelik şansı arttırılabilmektedir. PRP yöntemi kimlerde uygulanabilir dersek, rahim kalınlığı, yumurta kalitesi gibi sorun yaşayan kadınlarda, bir veya birden çok tüp bebek tedavisi denemelerinde başarısız olanlarda, yumurtalık rezervi azalan kadınlarda, ilerleyen yaşta tüp bebek tedavisi gören kadınlarda uygulanabilir” şeklinde konuştu.





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