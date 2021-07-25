PS Plus Ağustos 2021 oyunları belli oldu
Sony, Ağustos ayından PlayStation Plus üyelerine vereceği ücretsiz oyunları yanlışlıkla paylaştı.
25 Temmuz 2021, Pazar 12:19 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Plus sayfası beklenenden iki gün önce güncellendi ve önümüzdeki ayın oyunları belli oldu. Sonrasında sayfa eski haline döndü. Böylece ağustos ayında PlayStation Plus kullanıcılarına Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 ve Hunter’s Arena: Legends oyunlarının verileceği de ortaya çıkmış oldu.
Resmi açıklama 28 Temmuz'da yapılacak. Oyunlar ise 3 Ağustos'ta erişime açılacak.