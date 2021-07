PS Plus Ağustos 2021 oyunları belli oldu

Geçtiğimiz saatlerde PlayStation Plus sayfası beklenenden iki gün önce güncellendi ve önümüzdeki ayın oyunları belli oldu. Sonrasında sayfa eski haline döndü. Böylece ağustos ayında PlayStation Plus kullanıcılarına Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Tennis World Tour 2 ve Hunter’s Arena: Legends oyunlarının verileceği de ortaya çıkmış oldu.

Resmi açıklama 28 Temmuz'da yapılacak. Oyunlar ise 3 Ağustos'ta erişime açılacak.