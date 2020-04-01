PS Store indirimleri geri döndü! İşte dikkat çeken oyunlar
PlayStation Store kampanyaları geri döndü. Mart ayında yaşanılan indirim skandalının ardından PS Türkiye, Bahar indirimleriyle karşımıza çıktı. Peki indirime giren oyunlar arasında neler yer alıyor?
01 Nisan 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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İlk başta bahar indirimlerinde bazı oyunlardaki indirimin 16 Nisan 02.00'da, bir kısmının ise 30 Nisan 02.00'da sona erdiğini belirtelim.
Days Gone, Witcher 3, Mortal Kombat 11, Assassin's Creed: Odyssey, GTA V, FIFA 20, Monster Hunter: World gibi oyunlarda ise önemli indirimler dikkat çekiyor.
İndirime giren oyunlar ise şu şekilde:
Resident Evil 2 - 84,00 TL
The Witcher 3 GOTY Edition - 64,00 TL
Days Gone - 134,00 TL
Devil May Cry 5 - 84,00 TL
God of War Dijital Deluxe Sürüm - 84,00 TL
Dark Souls III - 49,00 TL
Bloodborne GOTY Edition - 64,00 TL
Star Wars Jedi: Fallen Order -179,00 TL
Red Dead Redemption 2: Ultimate Editon - 239,00 TL
Tomb Raider: Definitive Edition - 22,00 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition - 85,47 TL
Middle-Earth: Shadow of War Nihai Sürüm - 114,00 TL
Death Stranding - 179,00 TL
FIFA 20 - 171,60 TL
GTA V Premium Online Edition - 79,60 TL
Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition - 114,00 TL
NBA 2K20 - 134,00 TL
Mortal Kombat 11 - 114,00 TL
Ace Combat 7: Skies Unknown - 114,00 TL
Code Vein - 134,00 TL
Project Cars 2 Deluxe Edition - 79,00 TL
GRID - 84,00 TL
Control Digital Deluxe Edition - 209,40 TL
DOOM - 36,00 TL
Batman: Arkham Collection - 114,00 TL
A Way Out - 64,00 TL
Monster Hunter: World - 64,00 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition - 84,00 TL
Diablo III: Eternal Collection - 76,20 TL
The Crew 2 Deluxe Edition - 64,00 TL
Kingdom Hearts III - 89,70 TL
A Plague Tale: Innocence - 84,00 TL
No Man's Sky - 79,00 TL
The Last of Us Remastered - 49,00 TL
Tekken 7 Rematch Edition - 79,00 TL
The Surge 2 - 129,50 TL
Mafia III - 49,00 TL
Fallout 4 GOTY Edition - 84,00 TL
Vampyr - 64,00 TL
Gravity Rush Remastered - 49,00 TL
Yakuza Kiwami - 33,60 TL