PS4 Pro fiyatı ucuzluyor!

Hatırlanacağı üzere Sony, 2016 yılının sonlarına doğru PlayStation 4 Pro’yu satışa sunmuştu. 2013’te raflardaki yerini alan PS4’ün 4K desteğinden yoksun olması, Sony’i PS4 Pro’yı satışa sunmak zorunda bıraktı.

Ülkemizde de 10 Kasım 2016’da satışa sunulan PlayStation 4 Pro’nun çıkış fiyatı 1699TL olarak belirlenmişti. Fakat şu anda bu konsolun fiyatı 3.000TL seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Türkiye’deki fiyat artışına rağmen PlayStation 4 Pro’nun fiyatı yurt dışında düşmeye devam ediyor.

Sony Interactive Entertainment Japan tarafından yapılan açıklamada, PS4 Pro Japonya fiyatında indirime gidileceği belirtildi. Normal fiyatı 44.980 yen olan cihazın fiyatı, 39.980 yen’e düşürülecek.

Bu doğrultuda, 394 dolar olan PS4 Pro fiyatının 350 dolara düşeceğini söyleyebiliriz. Yani hali hazırda 44 dolarlık bir indirim Japon oyun severleri bekliyor olacak. Yeni fiyatların 12 Ekim itibariyle geçerli olması bekleniyor.

Öte yandan, Sony aynı fiyat indiriminin Avrupa ya da Amerika’ya da gelip gelmeyeceği sorularını yanıtsız bıraktı.

Yeni nesil konsolların 2020 yılında çıkacağını düşünürsek, 2019 ile birlikte konsol fiyatlarının düşüş trendine geçmesi normal karşılanabilir. Tabi ki şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekiyor. Muhtemelen PS4 Pro Türkiye fiyatı uzun bir süre daha çıkış fiyatı olan 1699 TL dolaylarına yaklaşamayacaktır.

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