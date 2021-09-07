Horizon Forbidden West geçtiğimiz günlerde ön siparişe açıldı ancak oyunun PS4 ve PS5 sürümü ayrı ayrı satılıyordu. Tepkilerin ardından PS4'te oyuna sahip olanlara ücretsiz yükseltme verileceği açıklandı. Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan'ın yaptığı açıklama ile de gelecekte nasıl bir şeyle karşılaşacağımız da belli oldu.

Açıklamaya göre, gelecekte God of War: Ragnarok, Gran Turismo 7 ve bu oyunlar gibi hem PS4 hem de PS5 için çıkacak oyunların yeni nesil yükseltmesi dijital olarak 10 dolara satılacak. Yani bir oyun PS4 için alındıysa ve sonrasında PS5'te oynamak istiyorsanız 10 dolar ödemek zorundasınız.

Son yayınlanan rapora göre PlayStation 4'e gelen oyun desteğinin 2023'e kadar devam edeceği tahmin ediliyor.



