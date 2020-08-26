PS5 ve Xbox Series X’in potansiyelini mevcut konsollar engelliyor

Çeşitli kaynakların zaten iddia ettiği gibi, PS4 ve Xbox One'daki eski donanım, geliştiricilerin Microsoft'un Xbox Series X ve Sony'nin PS5'indeki yeni nesil donanımda gerçekten neyin mümkün olduğunu göstermesini engelliyor. Bununla birlikte Sony ve Microsoft yeni konsollarının çıkış tarihine yetişmesi için hem kendi stüdyolarını yoğun bir şekilde çalıştırıyor hem de üçüncü taraf stüdyoları teşvik ediyor.

Ori geliştiricisi Thomas Mahler, bu yılın Haziran ayında , "Üçüncü taraf geliştiricilerin çoğu oyunlarını yalnızca en düşük ortak payda için geliştirmezlerse şok olurdum. Demek istediğim, PS5 oyunları daha hızlı yükleyebildiği için seviyelerin değişmesi için 0 şans var, çünkü çok pahalı ve bunu yapmak için yoğun bir iş gerektiriyor." dedi.

Bilindiği üzere PS5 ve Xbox Series X ile tanıtılacak oyunların pek çoğu mevcut nesillerle de uyumlu olacak. Bazıları ise sadece bu konsollara özgü kalacak. Konsollara özgü olacak oyunların donanımın potansiyelini en verimli şekilde kullanması bekleniyor ancak çapraz destek sunan oyunlarda geliştiriciler zorlanıyor.

Sony, bazı deneyimlerin yalnızca PS5 donanımında mümkün olduğunu belirterek, büyük olasılıkla Microsoft'un çapraz nesil sürümlerin yeni nesil deneyimleri engellemeyeceği açıklamasına da atıfta bulundu.







