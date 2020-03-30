PS5’in fiyatı onu satın almayı zorlaştırabilir

Sony, PS5'in özelliklerini birkaç hafta önce açıkladı ancak fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Hatta geçen ay, Sony'nin finans müdürü Hiroki Totoki yatırımcılara fiyatın henüz belirlenmediğini söyledi. Bu arada söylentiler konsolun 499 / 449 dolar civarında bir fiyatla geleceğine işaret ediyor.

Danimarkalı bir perakende sitesi olan føtex'te ise PlayStation 5 6.989 Danimarka kronu fiyatla (yaklaşık 1030 dolar) listelendi. Bu rakam daha önce konuşulanların iki katından da fazla. Bununla birlikte koronavirüs sonrasında mevcut ekonomik belirsizlikle, kimsenin bir konsol için çok fazla istekli olacağını düşünmüyorum.





Sayfada PS5'in fiyatına ek olarak satılacağı tarih de listeleniyor ve bu tarih, 1 Aralık 2020 olarak belirlenmiş. Daha önce Sony, PlayStation 5'in çıkış tarihi için Kasım-Aralık aylarına işaret etmişti. Bu nedenle 1 Aralık tarihi kaynaksız bir tarih değil.

Ekonomik sorunlar nedeniyle Sony, PS5'in fiyatını azaltabilir/artırabilir ya da lansmanını geciktirebilir. Bunları ilerleyen dönemde göreceğiz.



