PS5’in oyun kolu DualSense sesle kontrol desteğine sahip olabilir

Yeni yayınlanan bir patent PlayStation 5'in DualSense yeni kumandası hakkında bilgiler veriyor.

Bir Twitter kullanıcısı aracılığıyla ortaya çıkan patent, DualSense'in genel detaylarının yanında denetleyicinin teknik özelliklerini de gözler önüne seriyor. Buna göre DualSense, sesle kontrol desteği de sunacak.

Patente göre DualSense'in içinde birden fazla mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar, oyuncuların PlayStation 5'i sesle de yönetebilmesini sağlayacak. Üstelik Sony mühendisleri, DualSense'e ekledikleri gürültü engelleme özelliği ile kullanıcı sesinin daima net bir şekilde iletilmesini sağlayacak. Buna ek olarak paten, kumandanın tuş diziliminden de bahsediyor ama buradaki dizilim eski modellere aynı.

Sony kısa süre önce resmi Twitter hesabı üstünden yaptığı bir paylaşımla cihazın 4 Haziran 2020'de TSİ 23.00'da tanıtacağını açıklamıştı. Ancak 4 Haziran'da yapılması planlanan PlayStation 5 etkinliği ileri bir tarihe ertelendi. PlayStation 5’in ne zaman tanıtılacağı henüz belli değil.







