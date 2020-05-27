PS5'in resmi web sitesini güncellendi
Sony, yeni nesil oyun konsolu PS5 için resmi sitesini güncelledi. Site açıldığı zaman direkt olarak “PlayStation 5 geliyor” ibaresinin kullanıcıları karşıladığı yeni sayfada, üç ana kategoride açıklamalar yer alıyor.
27 Mayıs 2020, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Güncellenen sayfada PS5'in 'yıldırım hızındaki' donanım bileşenleri, konsolun çarpıcı grafikler sunan oyun deneyimi, Dualsense kontrol cihazının dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyici özellikleri ve konsolun 3D Ses teknolojisi vurgulanıyor.
Açıklamalar ise şu şekilde:
Yıldırım hızı: PlayStation konsolunun yapabileceklerinin kurallarını baştan yazan özel CPU, GPU ve Entegre G/Ç ile SSD’nin gücünden faydalanın.
Çarpıcı oyunlar: İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5 özelliklerini deneyimleyin.
Nefes kesici etkileyicilik: Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D Ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimini keşfedin.
Konsolun tahmin edilen yurt dışı satış fiyatının 499-550 dolar arası olacağı söyleniyor.
PS5 ile gelmesi beklenen oyunlar şu şekilde:
Madden 21
EA Sports NHL 21
Moonray
Gothic Remake -MicroMan
Nith’O Infinity Reborn
Observer System Redux
Path of Exile 2
Outriders -PsyHotel
Quantum Error
Rainbow Six Quarantine
Rainbow Six Siege
Redo! Enhanced Edition
A Rat’s Quest: The Way Back Home
Assassin’s Creed Valhalla
Battlefield 6
Chorus
Cygni All Guns Blazing
Dauntless
DiRT 5
Dragon Age 4
Dying Light 2
FIFA 21
Godfall Gods & Monster
Scarlet Nexus
Sniper Elite 5
Soulborn
Starfield -The Elder Scrolls 6
The Lord of the Rings Gollum
The Sims 5
Ultimate Fishing Simulator 2
Vampire The Masquerade Bloodlines 2
Warframe
Watch Dogs Legion
WRC 9