Bilim & Teknoloji PS5'in resmi web sitesini güncellendi

PS5'in resmi web sitesini güncellendi

Bilim & Teknoloji

PS5'in resmi web sitesini güncellendi

Sony, yeni nesil oyun konsolu PS5 için resmi sitesini güncelledi. Site açıldığı zaman direkt olarak “PlayStation 5 geliyor” ibaresinin kullanıcıları karşıladığı yeni sayfada, üç ana kategoride açıklamalar yer alıyor.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Güncellenen sayfada PS5'in 'yıldırım hızındaki' donanım bileşenleri, konsolun çarpıcı grafikler sunan oyun deneyimi, Dualsense kontrol cihazının dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyici özellikleri ve konsolun 3D Ses teknolojisi vurgulanıyor.

Açıklamalar ise şu şekilde:

Yıldırım hızı: PlayStation konsolunun yapabileceklerinin kurallarını baştan yazan özel CPU, GPU ve Entegre G/Ç ile SSD’nin gücünden faydalanın.

Çarpıcı oyunlar: İnanılmaz grafiklere hayran kalın ve yeni PS5 özelliklerini deneyimleyin.

Nefes kesici etkileyicilik: Dokunsal geri bildirim, uyarlanabilir tetikleyiciler ve 3D Ses teknolojisi desteğiyle daha derin bir oyun deneyimini keşfedin.

Konsolun tahmin edilen yurt dışı satış fiyatının 499-550 dolar arası olacağı söyleniyor.

PS5 ile gelmesi beklenen oyunlar şu şekilde:

Madden 21

EA Sports NHL 21

Moonray

Gothic Remake -MicroMan

Nith’O Infinity Reborn

Observer System Redux

Path of Exile 2

Outriders -PsyHotel

Quantum Error

Rainbow Six Quarantine

Rainbow Six Siege

Redo! Enhanced Edition

A Rat’s Quest: The Way Back Home

Assassin’s Creed Valhalla

Battlefield 6

Chorus

Cygni All Guns Blazing

Dauntless

DiRT 5

Dragon Age 4

Dying Light 2

FIFA 21

Godfall Gods & Monster

Scarlet Nexus

Sniper Elite 5

Soulborn

Starfield -The Elder Scrolls 6

The Lord of the Rings Gollum

The Sims 5

Ultimate Fishing Simulator 2

Vampire The Masquerade Bloodlines 2

Warframe

Watch Dogs Legion

WRC 9 

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