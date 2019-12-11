PSG-Galatasaray maçı ne zaman?

Temsilcimiz Galatasaray A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme şansı bulunan Galatasaray'ın bu fırsatı yakalayabilmesi için PSG'yi yenmesi ve Club Brugge-Real Madrid maçında da ev sahibi Belçika ekibinin kazanamaması gerekiyor. Oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanıp, 1'inde berabere kalan 13 puanlı PSG ise grubu lider bitirmeyi garantiledi.

Galatasaray'da 4 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Florin Andone ve Christian Luyindama, PSG müsabakasında sahadaki yerini alamayacak. Sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma olan Adem Büyük'ün durumu ise maç günü belli olacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkların arttığı son dönemde Süper Lig karşılaşmalarında forma giyen futbolcular Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Ahmet Çalık ve Emre Taşdemir ise UEFA'ya bildirilen listede bulunmuyor.

Fransız ekibinde de sakatlıkları bulunan Idrissa Gueye, Presnel Kimpembe, Marco Verratti ve Ander Herrera müsabakada görev yapamayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.

A Grubu'ndaki ilk golünü 5. haftada 1-1 sona eren Club Brugge maçında bulan sarı-kırmızılılar, 8 gruptaki 32 takım arasında en az fileleri havalandıran ekip.

Galatasaray'ı üçer golle Belçika'nın Club Brugge, Sırbistan'ın Kızılyıldız, Çekya'nın Slavia Prag ve Fransa'nın Lille takımları izliyor.

Galatasaray Avrupa'da 12 maçtır kazanamıyor

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, son sezonlardaki kötü grafiğiyle eski günlerini özlüyor.

Son 2 sezonda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 12 maçta galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı son 19 müsabakada da galibiyet sevinci yaşayamadı.

PSG-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç 11 Aralık Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek. Müsabaka beIN Sports'tan yayınlanacak.

Galatasaray Avrupa'da 285. kez sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibine konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 285. karşılaşmasına çıkacak.

Fransız takımlarıyla 19. maç

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında Fransa ekipleriyle 19. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 18 maçta 6 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekibin, bu ülke takımlarıyla oynadığı 4 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 29 gol gördü.

Galatasaray, rakibi PSG ile daha önce oynadığı 5 karşılaşmada ise 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

AA