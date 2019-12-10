PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain'le ile karşılaşacak. Kazanması ya da berabere kalması halinde Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali bulunan sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynadığı son maçta Belçika ekibi Club Brugge ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray, Fransa'da güçlü rakibi PSG karşısında ilk 3 puanı kovalayacak. Sarı kırmızılı takıma gönül veren taraftarlar PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtını arıyor. İşte kritik maç hakkında merak edinler.
PSG Galatasaray maçı ne zaman?
PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel ilk 11'ler
PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.