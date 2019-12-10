PSG Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 6. ve son maçında Fransız ekibi Paris Saint Germain'le ile karşılaşacak. Kazanması ya da berabere kalması halinde Avrupa Ligi'ne katılma ihtimali bulunan sarı kırmızılı ekipte moraller yerinde. Peki PSG Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?