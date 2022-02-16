Futbol PSG- Real Madrid maç sonucu ve özeti

PSG- Real Madrid maç sonucu ve özeti

Futbol

PSG- Real Madrid maç sonucu ve özeti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta galibiyet golünü Kylian Mbappe attı.

16 Şubat 2022, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Paris Saint-Germain, Real Madrid'i Kylian Mbappe'nin 90+4. dakikada attığı gol ile 1-0 mağlup etti. Real Madrid'de hem Casemiro hem de Mendy, gördükleri sarı kartlar nedeniyle rövanşta cezalı duruma düştü

PSG'de Lionel Messi, 61. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois, penaltıyı kurtarmayı başardı.

MANCHESTER CITY FARKLI KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester City, deplasmanda Sporting'i 5-0 mağlup etti. İngiliz ekip, ilk yarıda 4 gol attı.

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