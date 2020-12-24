Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Almanya'dan Bild'in haberine göre PSG, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'i gönderdi. Yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İsmi geçen ilk isim ise Tottenham'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir yerle anlaşmayan Pochettino.



