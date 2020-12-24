Futbol PSG, Thomas Tuchel'in görevine son verdi

PSG, Thomas Tuchel'in görevine son verdi

Futbol

PSG, Thomas Tuchel'in görevine son verdi

PSG'de Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı. Dün akşam Strasbourg'u 4-0 yenen PSG'de bir süredir oynanan oyun ve alınan kısır galibiyetler nedeniyle Tuchel eleştirilerin hedef noktasıydı.

24 Aralık 2020, Perşembe 13:35 Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ile yollarını ayırdı.

Almanya'dan Bild'in haberine göre PSG, Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'i gönderdi. Yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor. İsmi geçen ilk isim ise Tottenham'dan ayrıldıktan sonra henüz hiçbir yerle anlaşmayan Pochettino.

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