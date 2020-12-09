Futbol PSG ve Başakşehir’den ırkçılık protestosu

PSG ve Başakşehir’den ırkçılık protestosu

Futbol

PSG ve Başakşehir’den ırkçılık protestosu

Paris Saint Germain - Başakşehir müsabakası öncesi iki takım futbolcuları ve hakemler, orta sahaya dizilip, diz çöktü. Yumruklarını havaya kaldıran futbolcular ve hakemler, Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

09 Aralık 2020, Çarşamba 22:31 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Paris Saint Germain ile Başakşehir, dün akşam karşı karşıya gelmişti. Maçın dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu’nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylem sebebiyle bugüne ertelenmişti. Bugün kaldığı yerden devam eden karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya çıktığı sırada orta sahaya dizildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Diz çöken oyuncular ve hakem ekibi, yumruklarını havaya kaldırarak ırkçı saldırıları protesto etti.

İSTANBUL (İHA)


İlgili Haberler
PSG-Medipol Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Başakşehir sahadan çekildiTFF'den 'ırkçılık' tepkisi



;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sebastian Coltescu ilk kez konuştu: Bu aralar gazete okumayacağım