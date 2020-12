PSG:5 Başakşehir:1 (Maç sonucu)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e 5-1 yenildi.

Paris Saint-Germain (PSG)-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısını Fransız ekibi 3-0 önde tamamladı.

15. dakikada rakip ceza sahasına girmeden kaleciyle karşıya kalan Gulbrandsen'in vuruşunda, kaleci Navas topu kurtardı.

21. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ceza sahası dışı hafif sol çaprazda Ponck'tan sıyrılan Neymar'ın uzak köşeye gönderdiği top, ağlarla buluştu: 1-0.

38. dakikada ev sahibi takım 2. golü buldu. Hızlı gelişen PSG atağında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Neymar, şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-0.

39. dakikada Fransız ekibi farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde kaleci Mert Günok ile ikili mücadeleye giren Neymar yerde kalırken top Bakker'e geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pozisyon Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla yeniden incelendi. Bakker'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılırken, Mert'in Neymar'a yaptığı hareket penaltı olarak değerlendirildi.

42. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Mbappe, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 3-0.

PSG, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde bitirdi.

İkinci yarı

50. dakikada ev sahibi takım 4. golü buldu. Di Maria ile duvar pası yapan Neymar, ceza sahası yayı içinden çıkardığı sert şutla topu ağlara gönderdi: 4-0.

57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topu kontrol eden İrfan Can, kaleye şut çekti. Altıpas içindeki Mehmet Topal'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

62. dakikada ev sahibi takım 5. golü kaydetti. Neymar'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Di Maria, pasını sağından bindiren Mbappe'ye verdi. Bu oyuncu, uygun durumda yaptığı vuruşla meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 5-1.

Mücadele PSG'nin 5-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

PSG, bu skorla grubu 12 puan ve averajla lider tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıktı. Medipol Başakşehir ise 3 puanda kalarak grubu son sırada bitirdi ve Avrupa'ya veda etti.

Hakemler ve futbolcular orta sahada diz çökerek ırkçılığı protesto etti

Maç öncesinde hakemler ve iki takımın futbolcuları orta sahada diz çökerek Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde ırkçılığı protesto etti.

Protestonun ardından maç 14. dakikadan itibaren oynanmaya başladı.

Tribünlerde ırkçılık karşıtı pankart

Maçın oynandığı Parc des Princes Stadı'nın tribünlerinde ırkçılık karşıtı pankartlar yer aldı.

Paris Saint Germain (PSG) VS istanbul Başakşehir at the Princes Park, in Paris on 8th December 2020.

Tribünlerde, PSG ve Medipol Başakşehir'in logolarının bulunduğu pankartlarda İngilizce ve Fransızca olarak "Irkçılığa Hayır" yazısı yer aldı. Kale arkasındaki tribünde de "Webo'ya destek. Oyuncularla gurur duyuyoruz. Irkçılığa karşıyız." pankartı asıldı.

Webo yedek kulübesinde

Gördüğü kırmızı kart dondurulan Pierre Webo, sahaya çıktı.

Dün oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören yardımcı antrenör Webo, kırmızı kartının dondurulmasının ardından yedek kulübesine girebildi.

Hakemler değişti

Dün karşılaşmaya başlayan Rumen hakem ekibi, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemi sebebiyle değiştirildi.

Bir gün sonra kaldığı yerden devam eden maça Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski oldu.