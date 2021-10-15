Fransa Ligue 1'de yeni sezona 8'de 8 ile başladıktan sonra 9. haftada deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup olan PSG, milli aranın dönüşünde bu akşam Angers'i konuk edecek. Özellikle Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde milli takımlarında maça çıkan bir çok oyuncu, PSG'nin Angers maçı kadrosuna dahil edilmedi.

PSG'nin kadrosunda; Keylor Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Messi, Di Maria, Kurzawa ve sakatlığı bulunan Sergio Ramos dahil edilmedi.