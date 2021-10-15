PSG'de eksik oyuncu şoku! Messi, Neymar, Ramos...
Fransa Ligue 1'in 10. haftasında bu akşam Angers'i konuk edecek olan Paris Saint-Germain'de büyük eksikler bulunuyor.
15 Ekim 2021, Cuma 15:05 Son Güncelleme:
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Fransa Ligue 1'de yeni sezona 8'de 8 ile başladıktan sonra 9. haftada deplasmanda Rennes'e 2-0 mağlup olan PSG, milli aranın dönüşünde bu akşam Angers'i konuk edecek. Özellikle Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde milli takımlarında maça çıkan bir çok oyuncu, PSG'nin Angers maçı kadrosuna dahil edilmedi.
PSG'nin kadrosunda; Keylor Navas, Marquinhos, Paredes, Neymar, Messi, Di Maria, Kurzawa ve sakatlığı bulunan Sergio Ramos dahil edilmedi.