Paris Saint-Germain'in sahibi ve beIn Sports Group'un CEO'su olan Nasser Al-Khelaifi, futbolun beşiği olan İngiltere'ye de atıyor. beIn Sports'la Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok önemli ülkesinde futbol yayın haklarını elinde bulunduran Khelaifi, İngiliz Championship takımı Leeds United'ı almak için yaptığı girişimlerde sona yaklaşıyor. Leeds United, Galatasaray'ın uluslararası arenadaki 'ezeli rakibi' olarak adlandırılıyor. İki takım, 2000 yılında UEFA Kupası yarı final maçında karşılaşmış ve ne yazık ki ölümle sonuçlanan olaylar yaşanmıştı.









Görüşmeler sıklaştı

Leeds United'ın mevcut başkanı İtalyan iş adamı Andrean Radrizzani, Khelaifi'nin daha önce yaptığı teklifi kamuoyuna açıklamıştı. Radrizzani'nin Leeds'i değerini bulduğunda satabileceğini söylemesinin ardından görüşmeler sıklaştı ve Leeds United, adım adım Katarlı aileye doğru gitmeye başladı.









"Manchester City ile yarışabilirler"

Radrizzani, Khelaifi ile iyi bir dostlukları olduğunu söylerek, "Katar Spor Yatırımları ve Nasser Al-Khelaifi ile her şeyden önce uzun süredir iyi ilişkilerimiz var. Hem iş hem spor alanında çalışıyoruz. Ayrıca Leeds United'ı tekrar Premier Lig'e yükseltip Manchester City ile yarışacak düzeye getirebilecel imkana sahipler. Bu nedenle bu teklifi fantastik bir fırsat olarak görüyorum" dedi.





Leeds United, İngiltere'de eski parlak günlerini arayan çok köklü bir takım. Mevcut futbol düzeninde ve mali yapıda yeniden ayağa kalkabilmeleri için Khelaifi ailesini bir fırsat olarak görüyorlar.