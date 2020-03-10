Futbol PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'de koronavirüs şüphesi

PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'de koronavirüs şüphesi

Futbol

PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe'de koronavirüs şüphesi

PSG'nin 20 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe'ye koronavirüs şüphesi nedeniyle test yapıldı.

10 Mart 2020, Salı 23:03 Son Güncelleme:
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Fransa'da futbol maçlarının 1 ay boyunca seyircisiz olacağının açıklanmasının ardından gündeme çok konuşulacak bir iddia geldi. Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre PSG-Dortmund maçı öncesinde gerçekleştirilen idmana grip olduğu için katılamayan Kylian Mbappe'ye koronavirüs testi yapıldı. PSG ile 3 gündir idmana çıkamayan Mbappe'nin boğazında yanma, burun akıntısı ve ateş şikayeti olduğu belirtildi. Fransa'nın Telefoot televizyonunun muhabiri Julien Maynard'den yüreklere su serpen açıklama geldi.

Test sonucu belli oldu

Maynard, Mbappe'nin test sonucunun negatif olduğunu ve koronavirüs olmadığını Twitter'dan paylaştı.

Koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Dortmund maçının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı

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