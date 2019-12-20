Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Wanda Nara, İtalya'daki programda çarpıcı itiraflarda bulundu.

PSG'nin yıldız oyuncusu Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara’dan çok konuşulacak cinsellik itirafı

"Mauro çok profesyonel bir futbolcudur. Maçlardan önce kesinlikle cinsel ilişkiye girmez. Sadece maçtan sonra ve takımı galip geldiyse bana bakar. Eğer mağlupse, kesinlikle bana bakmaz. Çok üzgün olur."

Takım arkadaşıyla evliydi

Wanda Nara, daha önce Icardi'nin Inter'den takım arkadaşı Maxi Lopez ile evliydi. İkili Wanda Nara ve Maxi Lopez'in evli olduğu dönemde ilişki yaşamaya başlamış ve bu skandalın ardından Maxi Lopez eşinden ayrılmıştı.

Maxi Lopez'le olan evliliğinden üç çocuğu olan Nara'nın Icardi'yle tanışması ise çok ilginç bir biçimde olmuştu. Icardi, daha sonra yazdığı otobiyografisinde Nara'yla ilişkisi başladıktan sonra Maxi Lopez'le aralarının bozulduğunu ve Lopez'in bir defasında kendisinin elini sıkmadığını yazmıştı.

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