Moda haftasındaki defilelere baktığımızda bu yıl sanırım en çok deri detaylar kullanılacak. Ayrıca 2021 yılında bizleri maskülen detayların hakim olduğu bir sezon bekliyor. Özellikle son zamanlarda feminen parçaların güçlü maskülen detaylar ile birleştiğini görüyoruz. Bu benim de dolabımda sıkça yer verdiğim bir tarz.

2021 kışının öne çıkan rengi “ BEYAZ”

2020 yılında en çok lila, bebe mavisi ve toprak tonlarının tercih edildiğini söyleyen Elif Şahin; 2021 yılında taba, zamansız renklerden beyaz, siyah, kahve tonları ve petrol mavisinin ön plana çıkacağını vurguluyor. Zümrüt yeşili tonları da bu yıl iddialı görünmek isteyen kadınların vazgeçilmez rengi olacağını belirtiyor.

2021 kışında tek ton beyaz parçaları göreceksiniz. Kışın beyaz giyilir mi demeyin. 2021 modası tüm ezberleri bozuyor. Ayrıca bence kadınların yazı kışı olmaz . Bize her mevsim bahar.

2021 yaz aylarına bakacak olursak daha sakin kumaşlar ve romantik tonlar karşımıza çıkacak. sarı, turuncu ve bakır tonları ile bebe mavisi bu yılın yaz renkleri olacak.